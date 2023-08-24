بعد حلق أسما شريف منير لشعرها.. ضغط نفسي أم تغيير

ظهرت أسما ابنة الفنان شريف منير بفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهي تقوم بحلق شعرها كامًلا، علقت أسفل المنشور "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير أن من كتر العمايل اتحرق وبقي مش صحي خالص، غير الغده وتأثيرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي اخده ابدًا من جديد و احرر نفسي، افتح صفحة جديدة حقيقي هو قرار صعب جدًا بس حسسني بقوة وتفاؤل".

وتسبب الفيديو في إثارة حالة من الجدل بين رواد الشوسيال ميديا متسائلين عن السبب الحقيقي حول قص أسما شريف منير لشعرها، حيث أن السببين الرئيسيين لقرار المرأة بقص شعرها يدور حول أسباب بعينها.

ونقدم لكم من خلال هذه السطورالسبب وراء لجوء المرأة لقص شعرها كامًلا بحسب "pulse":

الشعور بالسيطرة:

وفقًا للأبحاث العالمية، فإن قص الشعر يمكن أن يمنح الشخص إحساسًا بالسيطرة والتحرر العاطفي، خاصة أثناء المرور بفترة حياة صعبة مثل الانفصال.

رمز إلى نهاية العلاقة والتخلص من الضغط النفسي:

يعد تغيير الشعر أمرًا شائعًا بعد انتهاء المرأة من العلاقة، حيث أن الحزن الناتج عن الانفصال يمكن أن يجعل المرء يرغب في التخلص من ثقل شعره، حيث يرمز قص الشعر أحيانًا إلى التخلي عن العامل العاطفي في العلاقة أيضًا.

التغيير وإعادة تعريف النفس بقصة الشعر:

إن إجراء تغييرات على المظهر الجسدي يمكن أن يلعب دور كبير في تغير الشخصية.

البدء من جديد:

عن طريق حلق الشعر كاملًا تجد المرأة نفسها قد بدأت من جديد في صفحة بيضاء كاملة.

التمرد على الواقع:

شهد العالم خلال الأعوام الماضية العديد من الاحتجاجات والمظاهرات الخاصة بالنساب، كان أبرزها نساء إيران الذين احتجوا على وفاة مهسة أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح ولاقت حتفها، وأصبح قص الشعر رمزا عالميا للاحتجاج على الشريعة الإسلامية ودعم مخاوف المرأة في إيران.