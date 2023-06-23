تفاصيل مسلسل شريف منير الجديد وأبرز المرشحين لدور البطولة

يستعد الفنان شريف منير للدخول في تجربة تمثيلية جديدة عقب نجاح آخر أعماله الفنية "إيجار قديم"، والذي لاقى علية إشادات عديدة، حيث يستعد للدخول لعمل يحمل اسم مبدئي "قائمة الأماني"، وهو العمل الذي تكتبه المؤلفة أماني التونسي ويقوم بإخراجه طارق رفعت.

وعلمت "الدستور" أن العمل يتناول قصصًا من المجتمع في إطار لايت به بعض الجوانب الكوميدية التي تعمل على بث روح النشاط والتفاؤل على المشاهد، وهو ما تحاول مؤلفته وشريف منير تنفيذه في أعمالهم مؤخرًا، خاصة عقب نجاح فكرة مسلسلهما الماضي.

المسلسل تم ترشيح أكثر من فنان للمشاركة فيه، وأصبحت الفنانة غادة عادل الأقرب لتولي دور البطولة أمام شريف منير، ومن المنتظر أن يدخل العمل في التحضيرات الأخيرة خلال أيام للدخول في تصويره عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة ليعرض في موسم الصيف الجاري.

يذكر أن مسلسل إيجار قديم، عُرض في أكتوبر 2022، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.