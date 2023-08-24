الإعلان عن أسماء الدولة المنضمة إلى “بريكس” اليوم

قال سفير جنوب إفريقيا لشئون آسيا وبريكس شيربا أنيل سوكلال، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم-: إن الرئيس سيريل رامافوزا سيعلن عن أسماء الدول التى ستتم دعوتها للانضمام إلى مجموعة دول بريكس اليوم الخميس.

وقال سفير جنوب إفريقيا: "سوف يعقد زعماء المجموعة اجتماعًا آخر لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الدول، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي، حيث سيعلن الرئيس رامافوزا رسميًا عن قائمة الدول التي تم الاتفاق عليها من جانب جميع دول بريكس".

وتابع أن "قادتنا أجروا نقاشًا الليلة الماضية بناء على توصية الوزراء.. لقد كانت مناقشة مستفيضة للغاية، لأن التوسع يجب أن يكون موقفًا مدروسًا بعناية، ويواصلون المناقشة اليوم، وتوصلوا الآن إلى توافق في الآراء بشأن التوسع".

وأكد الدبلوماسي أن معايير توسع بريكس قد تم بالفعل الانتهاء منها واعتمادها بالإجماع من جانب قادة المجموعة.. وأن العمل بشأنها تم تنفيذه بنشاط على مختلف المستويات منذ العام الماضى.

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قالت صحيفة "ميل آند جارديان" الإفريقية وفقًا لمصادرها، إن مجموعة بريكس وافقت على انضمام كل من السعودية ومصر لها، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الجنوب الإفريقي سيريل رامافوزا عن القرار اليوم الخميس.

وكان أكثر من 20 دولة، أربع منها من إفريقيا، قد طلبت رسميًا الانضمام إلى بريكس.

ووفقًا لمصادر مطلعة للصحيفة، فان إثيوبيا والجزائر ونيجيريا ومصر هي الدول الأربع الإفريقية التي أخذتها المجموعة بعين الاعتبار، وقال الدبلوماسيون رفيعو المستوى إن جنوب إفريقيا تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران لتصبح أعضاء دائمين.

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وأكدت 3 مصادر رفيعة المستوى في 3 بعثات دبلوماسية من الدول الخمس لصحيفة "M&G"، أن جميع الدول الخمس وافقت على أن تصبح المملكة العربية السعودية ومصر عضوين دائمين، أما عن إيران، فقد قالت المصادر، إن العقوبات الغربية على إيران قد قوضت فرص انضمامها.

وقال المطلعون إن الجدل حول ما إذا كان ينبغي لإيران الانضمام إلى المجموعة استمر طوال ليلة الثلاثاء، حيث أنهت دول "بريكس" اجتماعاتها دون التوصل إلى إجماع حول ما إذا كان ينبغي للإيرانيين الانضمام أم لا.

وأضاف مطلعون على المناقشات للصحيفة إن مصر، من حيث موقعها الاستراتيجي، تحظى باهتمام جدي لموافقة جنوب إفريقيا على الانضمام إلى المجموعة، وقال أحد المطلعين إن الناتج المحلي الإجمالي في مصر وحجم السكان وموقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس يجعلها شريكًا جذابًا.