الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": العثور على جزء من حطام طائرة قائد مجموعة "فاجنر"

حطام طائرة قائد
حطام طائرة قائد مجموعة "فاجنر"

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بالعثور على جزء من حطام الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو أمس، وكان على متنها قائد مجموعة "فاجنر"، يفجين بريجوجين.

وذكرت الوكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الجزء الذي تم العثور عليه من حطام الطائرة كان يبعد على نحو 2 كيلومتر عند مدخل قرية كوجينكينو من موقع الحادث.

وقامت قوات الأمن الروسية بفرض طوق أمني حول مكان الحادث، وإغلاق جزء من الطريق المجاور من قبل رجال الشرطة، مطالبين السائقين أن يُعودوا أدراجهم دون توضيح سبب إغلاق الطريق.

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