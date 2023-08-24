الكنيسة المارونية: لا نتوانى عن تقديم المساعدة إلى من يحتاجون إلينا

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول الخميس الثالث عشر من زمن العنصرة.

في خضم الاحتفالات كان للكنيسة عظة احتفالية وتعليقا كتابيا قالت خلاله: إنّ الله تأثّر عندما رأى الشدّة الكبيرة التي عانى منها الإنسان فأعطاه الشّريعة والأنبياء، بعد أن منحه شريعة الطّبيعة غير المكتوبة وفي النهاية، سلّم الله ذاته مقابل حياة العالم. لقد جاد علينا بالرُّسل والإنجيليين والملافنة والرّعاة ونِعَم الشّفاء والمعجزات. لقد أعادنا إلى الحياة ودمّر الموت وانتصر على من هزمنا، أعطانا العهد بصورته المبشّرة والعهد بالحقيقة ومواهب الرُّوح القدس وسرّ الخلاص الجديد.

اكرام الله للبشر

إنّ الله يُغدق علينا بالمحاسن الرّوحية، إن كنّا نريد أن نتلقّاها: لا تتوانَ عن تقديم المساعدة إلى الذين يحتاجون إليها. اعطِ بشكل خاص لمن يطلب منك، وحتى قبل أن يطلب، انشر من دون كلل العقيدة الرّوحيّة كعمل خير... في حال عدم توفّر هذه المواهب، قدِّم له خدمات متواضعة أكثر: أعطِه مأكلًا، قدِّم له ثيابًا قديمة، زوِّده بالأدوية، ضمِّد جراحه، اسأله عن محنه، علّمه الصّبر. اقترب منه من دون خوف. فما من خطر أن تجد نفسك في أسوء حال جرّاء ذلك أو أن تصاب بمرضه... اتّكِلْ على الإيمان؛ فلْتنتصِر المحبّة على تحفّظاتك... لا تزدرِ إخوتك، لا تّبقَ أصمًّا لنداءاتهم، لا تهرب منهم. أنتم أعضاء جسد واحد ، حتّى لو كان هو مهشّمًا بسبب البؤس؛ فكما إلى الله، "إِلَيكَ البائِسُ يُسَلِّمُ أَمرَه"

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ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مارجرجس، بمنسافيس.

كذلك، كرم صاحب أوائل المراحل التعليمية والخريجين، بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة. وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية القائلة "إِنِ انْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لاَ تَقْدِرُ تِلْكَ الْمَمْلَكَةُ أَنْ تَثْبُتَ".

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات، مشجعًا إياهم على التفوق، والتميز.