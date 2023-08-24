الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تعلن فشلها للمرة الثانية فى إطلاق قمر صناعى

قمر صناعي
قمر صناعي

أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر المقبل.

 

ووفقًا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أعلنت كوريا الشمالية عن فشل محاولتها الثانية لإطلاق القمر الصناعي للتجسس".

 

وأضافت الوكالة: "أن بيونج يانج ستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في شهر أكتوبر".

 

من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية: "إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ".

 

وذكرت الدفاع اليابانية: "أن الأجزاء قد تكون قد سقطت بالقرب من الفلبين"، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

 

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إطلاق صاروخ باليستي بشكل مفترض من جانب كوريا الشمالية. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان.

 

لاحقا، تم الإعلان عن عبور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضي اليابان في اتجاه المحيط الهادئ، وتم إلغاء حالة التأهب الجوي.

​كوريا الشمالية​ قمر صناعي للتجسس فشل إطلاق تجربة ثانية بحر اليابان بحر الصين الشرقي

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