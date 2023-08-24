مستشار وزير الزراعة: نتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية لـ7 ملايين طن

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن مصر أصبحت تصدر إلى 160 دولة في العالم سلع ومنتجات زراعية لابد أن يكتب على كل واحدة منها صنع في مصر.

وأضاف خلال حواره برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن التوسع في الصادرات المصرية له الكثير من الإجراءات، مؤكدًا أن حجم الصادرات متوقع أن يصل في هذا العام إلى 7 ملايين طن، وذلك وسط الإغلاقات الكبرى التي تعيشها الدول بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أنه لابد أن يكون المواطن لديه ثقة أن الدولة تعمل لصالحه، وكل الإجراءات التي تقوم بها للحفاظ على ملف الأمن الغذائي لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن الصحراء الممتدة منذ السبعينات بدأت الدولة تتجه لاستصلاح الصحراء حتى 2012، وكل ما تم إضافته 11 ألف فدان في السنة، وبدأ يحدث زيادة تدريجية في القطاعات المنزرعة.