مُعلنًة دعمها للرئيس.. مايسة عطوة: المرأة تعيش عصرها الذهبى

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن دعمها ورغبتها فى إعادة انتخاب الرئيس السيسي لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي فى عهده ومن أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة فى كل مناحى الوطن والتى لاينكرها إلا جاحد، والتى يشهد بها القاصى والدانى وكانت واضحة ومستمرة بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يمر بها العالم بأسره.

التنمية الشاملة

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي نجح في بناء الدولة المصرية من جديد وأعاد لها مكانتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.



وأكملت عضو مجلس النوب، أن المراة فى عهد السيسي نالت الكثير من الحقوق السياسية على وجه الخصوص فأصبحت وزيرة وأصبحت عضو برلمان، وأصبحت قاضية وأصبحت محافظا، وأصبحت تمثل مصر فى المحافل الدولية.

إنجازات الرئيس



وأضافت عطوة، أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، مؤكدة أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها، بما يخفف من وطأتها على المواطن المصري البسيط.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم إعلانه قريباً، مضيفاً: "ننتظر فقط توافر بعض الاستخدامات التي نحتاجها ثم نعلن عن موعد الانتخابات، وكل التفاصيل المتعلقة بها".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية، أن توقيع الهيئة لبروتوكول مع هيئة البريد المصري يؤكد تضافر جهود الدولة والجهات المعنية، وسعيها من خلال هذا البروتوكول للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالهيئة وانتشارها في المحافظات حتى يتم نقل أجهزة الهيئة في أسرع وقت.