عضو "القومي للمرأة" تكشف جهود الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

أوضحت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، قائلاً: "إن الدولة المصرية منذ عام 2014 بدأت تأخذ مسارًا مختلف عن ذي قبل فيما يتعلق بتمكين المرأة المصرية".

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية دعمت بكل قوة المرأة المصرية، لافتة إلى أن هذا ظهر خلال الدستور المصري في 2014 بعد 30 يونيه ، والذي يتحدث عن 22 مادة تخص المرأة، غير أن الدستور ككل يدعم المجتمع كله بما فيه المرأة.

وأوضحت أن الـ 22 مادة بدستور 2014 تمثل ضمانات حقيقية تم ترجمتها لقوانين داعمة لتمكين المرأة المصرية، لافتة إلى أنه في عام 2017 جاءت الاستراتيجية الوطنية 2030 والتي كان لها مردود كبير جدًا، حيث كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بدمجها في الخطط الحكومية لتمكين المرأة.