الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت فياض: بدء تعيين الذين اجتازوا اختبارات الـ30 ألف معلم خلال أسبوعين

رفعت فياض
رفعت فياض

قال رفعت فياض، خبير تعليمي، إن تسديد مصروفات المدارس والجامعات الدولية للطلبة المصريين بالجنيه المصري بدلًا من الدولار أمر وارد، لكن تحقيقه أمر ليس بالهين، وذلك لأن هذه المدارس والكليات تتعاقد مع معلمين من الخارج، وبالتالي يحصلون على رواتبهم بالدولار، معبرًا: "أفضل حل لهذه الأزمة هو توفير جزء بالجنيه المصري، وجزء آخر بالدولار". 

مصروفات الجامعات والمدارس الدولية

وأكد رفعت الفياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن، وقد يكون جزئيًا بنسب معينة، حتى تستطيع تلك المدارس دفع مصروفاتها والرواتب الخاصة بالمعلمين الذين يحصلون عليها بالدولار. 

مسابقة الـ30 ألف معلم

وفيما يتعلق بمسابقة الـ30 ألف معلم، قال في نهاية حديثه، إن هذه المسابقة تكاد تكون في صورتها النهائية، وخلال أسبوع أو اثنين سيتم الإعلان عن بدء تعيين الذين اجتازوا الاختبارات التي كانت ضمن هذه المسابقة، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم، وسيبدأون مع العام الدراسي الجديد، وسيُعلن قريبًا عن الدفعة الثالثة من الـ30 ألف معلم، لكي يتم الوصول إلى 150 ألف معلم خلال السنوات القادمة.

رفعت فياض خبير تعليمي مصروفات الجامعات الدولية صالة التحرير صدى البلد

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