صحة سوهاج تنظم فعاليات برنامج التثقيف الدوائي لأطباء الأسنان

نظمت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، فعاليات برنامج التثقيف الدوائى لأطباء الأسنان بمركز التدريب الإقليمى بسوهاج بحضور الدكتور أيمن عبد الجليل نقيب اطباء الأسنان، وتحت إشراف كل من الدكتور الحسينى الجارحى مدير ادارة التدريب والدكتور باهر نعيم مدير الادارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة بسوهاج وافتتحت فعاليات البرنامج بمحاضرة بعنوان

Basic pharmacology & Drug prescription in Dentistry للدكتورة رباب عبد الله محمد مدرب الزماله المصرية للصيدلة الاكلينيكية ومشرف البورد المصري للصيدلة الإكلينيكية بسوهاج.

ويستهدف البرنامج أكثر من مائة و عشرون طبيب أسنان و يهدف البرنامج الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة ايام الى توعية أطباء الأسنان بكيفية وصف واختيار الأدوية وتحديد جرعات المخدر الموضعى الخاصة بالإجراءات الجراحية فى عيادات الأسنان و ايضا الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية المختلفة و (Anaphylactic chock ).

وكانت نجحت صحة سوهاج فى توفر سيارة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي باستخدام أشعة الماموجرام في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن وصول السيارة المتنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدي.



وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن السيارة توفر خدمة الفحص للسيدات بالمجان من سن 35 سنة بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام والتي تعد من الفحوصات المتطورة لأورام الثدي حيث يمكن من خلالها اكتشاف السرطان في مراحله الأولى وهو بحجم حبة الأرز وقبل أن تلاحظ السيدة أي تغيرات ظاهرة عليها.



وأضاف وكيل الوزارة ، أن السيارة ستتواجد بشكل يومي أمام رعاية طفل شرق للتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة المقدمة، وستعمل على فترتين صباحا ومساءا لاستهداف أكبر عدد ممكن من السيدات من مختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى توفير خدمات التوعية للسيدات بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، مشيرا إلى تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات الإحالة لإستكمال الفحوصات اللازمة والعلاج.