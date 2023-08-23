الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد افتتاح فعاليات ملتقى إعداد الطلاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، اليوم، فعاليات ملتقي إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات إقليم جنوب الصعيد، وذلك  تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. مستقبل أفضل"، وبحضور كل من الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء حافظ محمود حسن خبير الأمن القومى والدكتور حسام الدين مصطفي وكيل معهد إعداد القادة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي بداية كلمته أكد رئيس الجامعة اهتمام القيادة السياسية بـ الأنشطة الطلابية بالجامعات، وحرصها علي تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات لتأهيل وتمكين الشباب، باعتبارهم محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها  لكونها أحد الروافد المهمة في بناء شخصية الطالب، كما أنها تفتح أمام أبنائنا المسارات الإبداعية علميا وفنيا وثقافيا وتغيير طرق تفكيرهم ايجابياً، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

ووجه النعماني خلال كلمته خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، مرحبا بضيوف الجامعة  الكرام وبأبنائنا الطلاب من جامعات جنوب إقليم الصعيد، مضيفاً أن الملتقى سيكون منصة مثلى لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم، متمنياً النجاح الكبير لفعاليات الملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة منه، داعياً الطلاب المشاركين  إلى الاستفادة من كافة فاعليات الملتقي التى تضم ندوات، ومحاضرات وورش عمل، إلى جانب تنظيم زيارة لأحد المشروعات القومية بالمحافظة، والتي تخدم إقليم جنوب الصعيد، وتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها.

من جانبه هنأ الدكتور حمدي حسين الدكتور حسان النعماني لثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيساً لجامعة سوهاج، مؤكداً أهمية إعداد وتأهيل جيل شبابي نعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وأهمية الأنشطة الطلابية والتي تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي عن سعادته بالمشاركة بفعاليات الملتقي في رحاب جامعة سوهاج، مقدماً التهنئة للدكتور حسان النعماني لصدور القداد الجمهوري بتوليه رئاسة الجامعة، ومشيداً بالتنظيم المشرف لفعاليات الملتقي، ومؤكداً أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية، ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي. ودورها  في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الانشطة الطلابية  نظراً لدورها  في إكساب الطلاب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، لافتاً إلي أن فعاليات الملتقى تستمر حتى السبت الموافق ٢٦ أغسطس الجاري، بمشاركة ٢٥٠ طالبا وطالبة من جامعات جنوب الصعيد.  

من جانبه نقل الدكتور حسام الدين مصطفي تحبات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، مقدماً شكره وتقديره لجامعة سوهاج لاستضافتها وتنظيمها المشرف لفعاليات هذا الملتقي المتميز، موضحاً أن الملتقي يهدف الي توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية، وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات المستقبلية. مضيفاً ان الملتقي يتضمن محاضرات متنوعة تسهم في التوعية بأسس الأمن القومي المصري، وكيفية محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الأفكار غير السوية، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع ككل، وكذلك التعرف على لائحة الاتحادات الطلابية ودورها فى بناء وعي الطالب.

الدكتور حسان النعمانى الأنشطة الطلابية أحمد عكاوي اعداد القاده الجمهورية الجديدة الكفاءات الشبابية

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