الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار السجائر.. والتجار: ضخ كميات إضافية خفف من حدة الأزمة

السجائر
السجائر

شهدت أسعار السجائر خلال الأيام القليلة الماضية، انخفاضا في الأسعار تراوح ما بين 20 و 30 جنيها، وجاء الانخفاض نتيجة لزيادة الكميات المطروحة بالأسواق على مدار الفترة الجارية ما تسبب في تراجع أسعارها، خاصة بعد ارتفاع أسعار السجائر مؤخراً.

تراجع أسعار السجائر بالأسواق

ورصدت "الدستور" أسعار السجائر في المحال التجارية وحجم الإقبال عليها وآراء التجار والتي جاءت على النحو التالي.

يقول محمد مراد، صاحب محل ببولاق الدكرور، إنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية كان هناك ارتفاع في أسعار السجائر حيث كان سعر سجائر ميريت بأنواعها 64 جنيهًا، مالبورو Red 59 جنيهًا، مالبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

وتابع إن سعر سجائر مالبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا، ال ام Red‏ 42 جنيهًا، ال اند ام بلو 42 جنيهًا، ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا، ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار منتجات التبغ المسخن «هيتس» بقيمة جنيهين إلى 50 جنيهًا، لافتا إلى أن الأسعار تراجعت لديه بشكل طفيف ما بين 3 لـ 5 جنيهات على مختلف الأصناف.

أسعار السجائر 

من جانبه أكد ممدوح حمد، أحد أصحاب الأكشاك بمنطقة الوراق، أنه لازال هناك تذبذب في الأسعار وحالة من عدم الاستقرار، لافتا إلى أنه مؤخرا تم ضخ كميات كبيرة من السجائر في الأسواق للسيطرة على السوق والحد من جشع التجار وهو ما نتج عنه تراجع في الأسعار مؤخراً.

وأكمل أن أسعار السجائر في الوقت الحالي، جاءت على النحو التالي، سجائر كليوباترا بوكس 50 جنيهًا، سجائر "إل إم" 65 جنيهًا، سجائر مارلوبورو وميريت بين 75 إلى 80 جنيها، مؤكدا على أن الأسعار تختلف بين محل للأخر ومن منطقة لأخرى.

تذبذب أسعار السجائر 

فيما أوضح محمد عبدالهادي، أحد أصحاب الأكشاك بمنطقة الدقي، أن سبق وتم الإعلان عن تراجع الأسعار إلا أنه لازال هناك تذبذب بين التجار واستمرار البيت بالأسعار القديمة، مشيرًا إلى أن مؤخرًا كان هناك بعض التجار يقومون باحتكار السجائر انتظار لارتفاع أسعارها مرة أخرى ونقصها في السوق لاستغلال الأزمة وبيعها بأسعار مرتفعة عن الاسعار المعلن عنها.

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رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

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بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

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