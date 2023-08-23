الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة للدراسات": تخوفات من تحول نشاط "البريكس" الاقتصادي إلى المجال الجيوسياسي

البريكس
البريكس

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قمة بريكس عبارة عن تجمع لـ مجموعة دول اقتصادية، حيث تمتلك الدول الأعضاء 31% من حجم التجارة العالمية، 42% من مسطح الأرض، و40% من الاحتياطي النفطي الموجود في العالم، كما أن هذه الدول مسيطرة على الحبوب الغذائية التي يتم تصديرها لدول العالم، حيث تضم هذه القمة الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا، روسيا، الهند، وهذه الدول تهدف تحويل العالم من القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب. 

“البريكس”

وأكد عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه القمة تم إنشائها عام 2006 وانضمت لها جنوب أفريقيا قي 2010، والتخوف من هذه القمة تحولها من المسار الاقتصادي إلى المسار الجيوسياسي، حيث تسعى القمة إلى تقليل هيمنة الدولار على حركة التبادل التجاري العالمي، وبالتالي هذه القمة تفوقت على مجموعة السبع في حجم التبادل التجاري من بداية عملها. 

 

وأضاف في حديثه، أن هذه القمة لم يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن نتيجة تخوفه من العقوبات الغربية الإضافية نتيجة تواجده في أوكرانيا، والحضور يكون عن طريق وزير الخارجية الروسي أو من خلال كلمته الإلكترونية.

الانضمام للعضوية 

وتابع: "يوجد 23 دولة بما فيهم مصر تقدموا بطلب للانضمام في عضوية هذه القمة ومن بين الدول العربية التي تقدمت السعودية والإمارات والمغرب، لكن المغرب تراجعت عن طلبها مرة أخرى نتيجة اختلافاتها السياسية مع جنوب أفريقيا".

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية قمة بريكس صالة التحرير صدى البلد

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