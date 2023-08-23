وكيل تعليم بورسعيد تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة بعدد 33 طالبا وطالبة.

وأشادت وكيل أول الوزارة ، خلال كلمتها للحضور بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ، ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور.

وفى نهاية الحفل قامت وكيل أول الوزارة بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم عدد 16 طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد وعدد 3 طلاب من المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة لعدد 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب أمن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام وعبير حسني مدير إدارة التربية الخاصة وجمع كريم من قيادات التعليم ولفيف من أولياء أمور الطلاب المكرمين.

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