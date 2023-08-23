الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم يتفقد أعمال النظافة والإشغالات

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم يتفقد أعمال النظافة والإشغالات

تفقد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، شوارع مدينة إطسا للوقوف على مستوى حالة النظافة، وكذا رفع الإشغالات والأكشاك الغير مرخصة ورفع اللافتات الإعلانية.

 

رافقه خلال الجولة محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وقسم المتابعة الميدانية، وقسم الإشغالات بالمركز، وقسم الكهرباء، الجولة شملت شوارع مدينة إطسا وميدان إطسا.


رصد رئيس المركز، بعض الإشغالات والإكشاك الغير مرخصة واللافتات الإعلانية بدون تصاريح ووجه بسرعة رفع تلك الاشغالات، لإظهار المدينة  بالشكل الجمالي اللائق، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، فضلًا  عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبلدورات، بالإضافة إلى اللافتات الإعلانية المخالفة وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة والطرق المتواجدة بمختلف المدن والقرى التابعة للمحافظة.

 

وطالب رئيس المركز، المواطنين بالالتزام بالقانون للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم ارتكاب أي مخالفات.

 

وأضاف أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق مواطني مركز إطسا في الحصول على المظهر الحضاري اللائق والسيولة المرورية للمارة والسيارات أنه  سوف يضرب بيد من حديد على كل يد تخالف وتنتهك وتسلب حقوق المواطنين بشوارع المركز.

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رئيس مركز ومدينة إطسا الفيوم يتفقد أعمال النظافة والإشغالات شوارع المدينة

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