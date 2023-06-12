رئيس مركز إطسا بالفيوم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2023

أجرى خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة الجارية بمركز إطسا والاطمئنان على نظافة محيط المدارس وكذلك الشوارع المؤدية إلى اللجان وخلق بيئة نظيفة، وكذلك التأكد من رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى جميع اللجان بمدينة إطسا لسهولة وصول الطلاب إلى اللجان الخاصة بهم دون أى إزعاج أو توتر.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تابع من خلال جولاته الميدانية لمدرسة الشهيد عيد عطية ومدرسة صلاح سلام الابتدائية، ومدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام ومدرسة دفنو بنين ومدرسة دفنو بنات الابتدائية، سير أعمال الامتحانات وتفقد اللجان والوقوف على احتياجات رؤساء اللجان وتذليل العقبات أمامهم حرصًا على حسن سير وانتظام الامتحانات، فضلًا عن تكليف قيادات ورؤساء الوحدات بتفقد الطرق المؤدية إلى اللجان بصفة مستمرة، ورفع أي معوقات.

تبدأ اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو، وغدًا الثلاثاء الموافق 13 يونيو يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

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