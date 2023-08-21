بتكلفة مليون جنيه.. افتتاح مسرح جديد بنادي محافظة الفيوم

أعلن أيمن فزاع ، مدير نادي محافظة الفيوم، أنه خلال أيام سوف يتم تدشين وافتتاح مسرح بنادي المحافظة، حيث أوشكت الأعمال النهائية بنادي محافظة الفيوم الرياضي، على الانتهاء وإزاحة الستار خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن تدشين وافتتاح مسرح نادى المحافظة الجديد، الذي تم تنفيذه بواسطة فريق عمل من المتخصصين، ويطابق المواصفات الفنية وتم تجهيزه بأحدث الأثاث وأجهزة الصوت والإضاءة والتكييف.

وقد جاء قرار مجلس الإدارة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بتدشين المسرح في إطار اهتمامات مجلس إدارة النادي الخاصة بتطوير ورفع كفاءة جميع منشآت النادي لتوفير الأجواء المناسبة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

وأضاف أن المسرح الجديد يتضمن على استراحتين على يمين ويسار المدخل الرئيسي للمسرح تم تأسيسهما بشكل رائع وعددهم 200 مقعد متميز للضيوف تم توزيعهم بشكل دقيق يضمن للجميع التمتع بمشاهدة العروض الفنية والمسرحية والغنائية والحوارات الثقافية.

وعن خشبة المسرح فأنها تتسع خشبة لعشرات الممثلين لتقديم عروض راقية تناسب المشاهدون على مختلف الأذواق الفنية بمختلف أنواعها من عروض مسرحية وعروض لمسرح العرائس، والإنشاد الديني، والطرب المصري الأصيل من مطربي الزمن الجميل وأغاني الشباب.

وأشار إلى أن الأعمال تجري حاليًا على مدار الساعة، وتسير على قدم وساق، وخلية نحل تعمل بإيقاع وتناغم للانتهاء من الأعمال قبل نهاية الأسبوع الجاري، ويتابع الأعمال ويشرف عليها النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمسرح الجديد، مليون جنيه، وتأتي في إطار اهتمامات مجلس إدارة النادي، الخاصة بتطوير ورفع كفاءة جميع منشآت النادي، لتوفير الأجواء المناسبة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

يعد مسرح نادى محافظة الفيوم الرياضي، أحد أهم الأماكن الأكثر تميزًا والأفضل اختيارًا، للمؤتمرات والندوات الثقافية والمناسبات العامة، ومناقشات رسائل الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية.

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