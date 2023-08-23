الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: رؤية الرئيس السيسى التنموية وراء دعم وثقة مستقبل وطن

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

قال عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تأييد الحزب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ينبع من الثقة التامة فى رؤيته، وما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأشار حماد، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الـ10 سنوات، طفرة نوعية لم تشهدها الدولة من قبل، وشملت التنمية جميع المجالات، مشيدًا بجهود ومساعي القيادة السياسية لخلق توازن فى العلاقات مع الأشقاء من الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي بشكل عام.

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"مستقبل وطن": تأييدنا للرئيس السيسي دعوة لإكمال المهمة والقادم أفضل

 الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى المسئولية في ظروف صعبة

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى المسئولية، في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، ولكنه استطاع بجدارة أن يحقق نجاحات وإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، فداخليًا دشن العديد من المبادرات سواء صحية أو اجتماعية هدفها الأول والأخير مصلحة المواطن ودعمه، وخارجيًا فقد تم توطيد العلاقات مع العديد من الدول، وفتحت مصر أبوابها لاستقبال الإخوة الأشقاء العرب، بما يؤكد للعالم كله أن مصر بلد أمن وأمان.

المستثمر لا يستثمر إلا في دولة وبيئة آمنة مستقرة حتى لا يخسر ماله

وتابع: "لا أحد ينكر أن مصر تنعم بالأمن والأمان، الذي لم نعهده قبيل الـ10 سنوات الأخيرة، بسبب الجماعات الإرهابية ومساعيها التخريبية، ولكن الآن دولتنا تنعم بأمان سهّل وشجع العديد من المستثمرين على المزيد من الاستثمارات والمشروعات، فالمستثمر لا يبحث إلا عن دولة وبيئة آمنة مستقرة حتى لا يخسر ماله".

وتقدم حماد، بالشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يلمسها كل مواطن مصري حاليًا، داعيًا المولى أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية.

حزب مستقبل وطن مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي مغربية الدول العربية والأفريقية

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