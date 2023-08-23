خالد الجندي: لن يدخل الجنة مشرك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الديني للدراسات الإسلامية، إن المؤمنين يعيشون على أمل أن يغفر الله لهم ذنوبهم، حيث جميع البشر يرتكبون الأخطاء المختلفة، لذا دخول الجنة والعيش بنعيم الآخرة يتوقف على رحمة الله وغفرانه.

الشرك بالله

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن القرآن الكريم أكد أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب في حالة الشرك، ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز “إن الله لا يغفر أن يُشرك به”.

التوحيد

وتابع: "لن يدخل الجنة من يعتقد بوجود آلهة غير الله، ولن يدخلها من يعتقد أن الله عز وجل له ابن، ولهذا العقيدة الإسلامية تسير على منهج أنه لا إله غيره سبحانه وتعالى لا شريك له".