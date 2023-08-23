الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شرمندة الدسوقى: استعدادات على قدم وساق لمهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

قالت شرمندة الدسوقي، مراسلة "دي إم سي"، إنه بدأ العد التنازلي لختام مهرجان العالم علمين في نسخته الأولى، ويعد هذا المهرجان أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

العالم علمين

وأكدت شرمندة الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا المهرجان ضم العديد من الفعاليات الترفيهية، الفنية، الثقافية، والرياضية.

وأضاف في حديثه أنه سوف يتم استقبال غدًا مهرجان القاهرة للدرما، وذلك للاحتفال بمرور 60 عامًا على الدرما المصرية برئاسة الدكتور الفنان يحيى الفخراني، وهذه النسخة من المهرجان استثنائية كونها مقامة بمدينة العالمين، والاستعداد يسبر على قدم وساق حتى يخرج هذا المهرجان بصورة لائقة.

مهرجان القاهرة للدراما 

وتابع: "مهرجان القاهرة للدراما يتكون من لجنة تحكيم برئاسة المخرج جمال عبدالحميد، وتتكون باقي أعضاء اللجنة من الفنانة إلهام شاهين، كريم عبدالعزيز، طارق الشناوي".

واستطرد: "سيحيي حفل المهرجان الفنان تامر حسني وستتم الاستعانة خلال الحفل بالمؤثرات المرئية المأخوذة من جمال وسحر وطبيعة مدينة العالمين الجديدة الساحلية".

شرمندة الدسوقي مراسلة دي إم سي العالم علمين مدينة العلمين دي ام سي

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