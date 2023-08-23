ما هو النظام الغذائي الذي يتيح لك تناول كل شىء دون فقدان الوزن؟

كشف علماء نظام غذائي يسمح لك بتناول ما تريد، طالما حققت أهدافًا معينة، فعادة ما تكون الأنظمة الغذائية بائسة؛ لأنه يتعين عليك تقييد العشرات من الأطعمة، وأحيانًا مجموعات غذائية كاملة.

خطة النظام الغذائي

لكن خطة النظام الغذائي الصحي النقي لا تخبرك بالأطعمة التي يجب تجنبها، بل بالطعام الذي يجب أن تمتلئ به، ليست هناك حاجة إلى التوقف عن تناول منتجات الألبان أو الكربوهيدرات أو اللحوم، كما تفعل مع الأنظمة الغذائية مثل كيتو وأتكينز على سبيل المثال.

وليس هناك ما يشير إلى أنه يتعين عليك التخلص من الأطعمة المفضلة لديك مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس على الرغم من أنه من الأفضل أن تفعل ذلك إذا كنت تتطلع إلى الحصول على صحة أفضل.

يعتمد ذلك على دراسة أجريت على نحو 250.000 شخص في 90 دولة بحثًا عن الطريقة الأكثر مغذية لتناول الطعام، فالهدف من النظام الغذائي ليس فقدان الوزن بل الوقاية من المرض والوفاة.

أهمية الفواكه والخضروات

ووفقا لموقع ذا صن ووجد الباحثون أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم يرتبط بانخفاض أمراض القلب والوفيات في جميع أنحاء العالم.

ويمكن تحقيق نظام غذائي صحي بعدة طرق لا تتطلب بالضرورة تضمين أو استبعاد أي فئة غذائية محددة، مثل تناول كمية معتدلة من الحبوب الكاملة أو اللحوم غير المصنعة التي يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي.

نتائج التناول المفرط للحوم

ويعتقد د.مينتي أن ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة لا يرجع بالضرورة إلى الإفراط في تناول اللحوم أو منتجات الألبان أو الدهون المشبعة، ولكن في الواقع نقص التغذية الناجم عن عدم تناول الأشخاص ما يكفي من المجموعات الغذائية الرئيسية.

لاتباع الخطة تحتاج ببساطة إلى تناول العدد الصحيح من الحصص أسبوعيًا من عدد من المجموعات الغذائية، على سبيل المثال ينصح الخبراء بتناول حصتين من منتجات الألبان يوميًا سواء كان ذلك حصة من الحليب أو الزبادي (كوب واحد / 225 مل تقريبًا) أو حصة من جبن الشيدر (42 جرامًا).

يمكنك أيضًا تناول اللحوم والدجاج ولكن بطريقة معتدلة حسب الكمية الموصى بها من المنظمات الصحية.