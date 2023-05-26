أبرزها الفواكه.. أفضل نظام غذائى لترطيب الجسم خلال الطقس الحار

تشهد البلاد مؤخرًا ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، فيكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى حدوث الإصابات المتعلقة بارتفاع الحرارة.

ويبحث الكثير عن أفضل نظام غذائي لترطيب الجسم من الطقس الحار لتحسين درجة الحرارة والحفاظ على المستوى الطبيعي من الماء في الجسم، لأن الماء من أكثر السوائل التي يحتاج إليها الجسم لأنه المرطب الأول للبشرة، حيث يعطيها الترطيب الفعّال لتجنب جفاف البشرة.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أفضل نظام غذائي لترطيب الجسم من الطقس الحار يمكن أن تتبعه لتحصل على بشرة رطبة لتتفادى أثر الإجهاد الحراري وفقًا لموقع «saga»، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أفضل نظام غذائى لترطيب الجسم من الطقس الحار

يمكنك الآن البدء في نظام غذائي مفيد وصحي ويعطيك إحساسا بانتظام وترطيب جسمك بدلاً من التعرض للإجهاد الحراري نتيجة أشعة الشمس:

السبانخ

تعتبر السبانخ أغنى مصدر غذائي لوزن المغنيسيوم، وهو عنصر إلكتروليت أساسي مثل البوتاسيوم والصوديوم إلى جانب محتواه المائي البالغ 92%، وتعمل على توازن الأملاح المعدنية، بما لا يقل أهمية بالطبع عن امتصاص كمية كافية من الماء من الطعام والشراب.

شوربة الخضار

تحتوي شوربة الخضار على العديد من المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك لأن بها العديد من الخضروات التي تسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية، وكذلك محتوى الماء بسهولة أكبر.

الفواكه

تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وتساعد على تنظيم درجة حرارته وبها الكثير من الماء، لذلك يمكنك في الصباح الإفطار بسلطة الفواكه لأنها خفيفة على المعدة وتعمل على تحسين الالتهاب والتورم والتهاب الجيوب الأنفية.

الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة: