عضو الجمعية المصرية للتغذية يكشف عن أفضل نظام غذائي للتخسيس

كشف الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، عن أفضل نظام غذائي للتخسيس والحفاظ على الصحة العامة وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، وهو نظام البحر المتوسط.

وقال جمال، خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية عندما درست الخصائص الصحية لشعوب العالم، وجدت أن أكثر الأشخاص صحة، وأعمارهم طويلة، ويعانون من نسبة قليلة من الأمراض، وحالتهم المزاجية جيدة "مزاجهم رايق"، هم من يطبقون نظام البحر المتوسط الغذائي والذي يعتمد على الأسماك كمصدر للبروتين.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن نظام البحر المتوسط يندرج تحت بند الأنظمة الغذائية الإقصائية وهو يعتبر تعديلا على نظام الكيتو من خلال استبدال اللحوم والبيض بالأسماك فقط، مضيفاً أن الأسماك بشكل عام صحية جدًا، ولكن التوقف عن تناول مجموعة كاملة من الأطعمة مثل النشويات والفواكه والخضروات كما يحدث في نظام الكيتو يعتبر من أسوأ التصرفات التي يمكن فعلها تجاه الجسم.

وتابع:" لذلك تمت إضافة بعض التوصيات على نظام الكيتو من قبل منظمة الصحة العالمية للخروج بنظام أكثر صحة وهو نظام البحر المتوسط".

وعن نظام البحر المتوسط، قال “جمال” يعتمد على تناول الأسماك بشكل أساسي، أما اللحوم الحمراء مرة واحدة في الشهر والدواجن مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر، بالإضافة لاعتماده على البروتينات النباتية مثل الفول والحمص والحبوب الكاملة، بجانب تناول الفواكه في التحلية وزيت الزيتون كمصدر للدهون الصحية.