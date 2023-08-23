كاتب موريتانى لـ القاهرة الإخبارية: الدولة تسعى لتسهيل العقبات أمام المستثمرين

قال الكاتب الصحفي، محمد عبدالرحمن المجتبى من نواكشوط، إن الاجتماع الحكومي الأخير وافق على إقامة مشروع سياحي كبير، ومنح أرض لشركة خاصة للقيام بهذا المشروع، وهو أمر ليس جديدا ويحدث من وقت إلى آخر، ويأتي ذلك في إطار تنشيط السياحة في البلاد.

وأضاف، خلال مداخلة عبر برنامج "حديث المغرب العربي"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن موريتانيا لديها موارد سياحية ضخمة جدا منها ما يتعلق بالمناظر الطبيعية والأماكن المناسبة لإقامة الفنادق والشاليهات وغيرهما، وما زالت موريتانيا بكرًا بموارد مهمة جدًا للسياحة وتشجع الحكومة الموريتانية المستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة العرب على القدوم إلى موريتانيا والاستفادة بهذه الأمور.

وتابع المجتبى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل استقدام المستثمرين العرب للاستفادة بهذه الموارد، وتسعى الدولة في هذه الفترة إلى تسريع التحول الرقمي، وهناك وزارة خاصة بهذا القطاع، وعملت مشاريع ضخمة لتسريع هذا التحول، واليوم أصبح التحول الرقمي مرتبطًا بالاقتصاد بقوة.