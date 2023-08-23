الحكم بالحبس 5 سنوات على قاتل ابن عمه بالفيوم

قضت محكمة الفيوم الجنائية، اليوم الأربعاء، بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار إيهاب جمال، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، والمستشار أسامة الصاوي، ومحمد رجب وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد البصير، في قضية مقتل شخص يُدعى "محمد عبدالحافظ" وإصابة 5 أخرين في معركة نارية بين أبناء العموم بسبب خلاف علي الميراث في القضية رقم 6402 لسنة 2015 إداري مركز شرطة سنورس.

وتفاصيل قضية مقتل شخص وإصابة 5 بالفيوم

ندما تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، في عزبة أبوناعورة بقرية نقاليفة، أسفرت عن مصرع (محمد عبدالحافظ عبدالجواد-50 عاما)، فلاح، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

مشاجرة دامية بالفيوم

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة (ضيف الله عبدالسميع -35 عاما)، فلاح، وأشقاءه (فارس-35 عاما)، سائق، و(طارق-30 عاما)، فلاح، و(ناصر-20 عاما)، فلاح، و(حلاوتهم-25 عاما)، ربة منزل، وهم من أسرة واحدة.

تحريات مباحث سنورس بالفيوم عن المشاجرة

وأكدت التحريات وقوع المشاجرة بين "طرف أول"، وبين أبناء عمومتهم (جمال عبدالعظيم-35 عاما)، فلاح، وشقيقه (فارس-45 عاما)، فلاح، و(وليد نادي.-25 عاما)، فلاح، "طرف ثان"، بسبب خلافات عائلية بينهم على الميراث، أقدم خلالها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول، ما أدى إلى مقتل فلاح وإصابة 5 أشقاء من الطرف الأول، وفر المتهمون الثلاثة هاربين.

حرر محضر بالواقعة رقم 6402 لسنة 2015 إداري مركز شرطة سنورس، وأحيلت الواقعة إلى نيابة مركز سنورس للتحقيق، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بإجراء التحريات عن الواقعة وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.