نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بقصد الاتجار في دمياط.

القبض على 3 متهمين بالاتجار في المخدرات والأسلحة بدمياط

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورصد وتتبع العناصر الإجرامية، وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.