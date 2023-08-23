خبيرة اقتصادية: المنتج المصرى ذو جودة عالية ومطلوب فى الأسواق

كشفت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن نسب الصادرات الغذائية ارتفعت ووصلت إلى 2.6 مليار دولار، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، بسبب استخدام طرق الري الحديثة، وموافقة المنتج مع المعايير العالمية، إذ إنه في بعض الأحيان كنا نصدر بعض الحاصلات الزراعية وكانت ترجع مرة أخرى، لعدم موافقتها المواصفات، أما الآن وقبل بدء عملية الزراعة والتصدير يجرى تنفيذ إجراءات الجودة العالمية.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن المنتج المصري ذو جودة عالية، ومطلوب في الأسواق، موضحة أن فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي الذي يباع بأسعار عالية، بسبب ارتفاع الإقبال عليه، ما يشجع الدولة على للدخول في مجالات أخرى، والاستمرار في النجاحات الزراعية والتصدير إلى ذلك.

وتابعت رمسيس، أنه قبل عملية التصدير، يجرى عمل دراسة جدوى للسوق، ومدى تقبل المنتجات المصرية، حيث إنه يجرى تصدير المنتجات التي بها إقبال كبير، كما أن الدولة تهتم بجودة المنتج المصري، مع الالتزام بمواعيد التصدير والتوريد، ما يساعد الدولة في الاستمرارية، وفتح أسواق جديدة في الدول الأوروبية.