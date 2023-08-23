غرفة الطباعة: 35 %‎ زيادة فى أسعار الورق موسم 2023

قال أحمد جابر عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الورق شهدت ارتفاعا كبيرا في مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت خلال الموسم الدراسي السابق 2022 مبلغ 10 آلاف جنيه للطن، بينما سجلت الموسم الدراسي الجاري 2023 مبلغ 45 ألف جنيه للطن.

ارتفاع أسعار الورق فى موسم 2023

وأوضح جابر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صناعة الورق والتغليف من أهم الصناعات في مصر، حيث إنها تتدخل في العديد من الصناعات، مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة مدخلات الإنتاج من ورق وأحبار وعمالة قد تصل إلى 450% إلا أن الزيادة في أسعار الورق الموسم الجاري في الأسواق لا تتخطى 35%.

وأضاف أحمد جابر عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستهلاك السنوي من الورق يمثل 40% إنتاج محلي، و60% مستورد، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على تطوير القطاع من خلال المشاركة في عدد كبير من المعارض علي مستوى العالم، وذلك لنقل الخبرات الأجنبية لقطاع الطباعة والتغليف في مصر، حيث إن الغرفة داعمة أيضا أعضاءها وذلك لصالح صناعة الطباعة والتغليف في مصر.

وطالب أحمد جابر بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة بعد الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الكتب الخارجية، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك وعي لدى المواطن من خلال التعامل التجار، حيث إنه يجب على المواطن في حالة وجود ارتفاع كبير في الأسعار إبلاغ حماية المستهلك، وذلك لمنع التلاعب في الأسعار، إضافة إلى أنه يجب أيضا تشديد الرقابة من قبل الحكومة من خلال وضع قوانين صارمة للحد من تلاعب التجار.

غرفة الطباعة تشارك فى معرض All in Print

وفي وقت سابق، دعت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أعضاءها للمشاركة في المعرض الدولى All in Print 2023 والمقرر إقامته فى الصين خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر 2023، بهدف التعرف على ما وصلت إليه تكنولوجيا التغليف والطباعة في العالم، خاصة مع الزخم الكبير الذي يشهده المعرض من المشاركة الدولية الموسعة فيه، وزيادة الإنتاجية في قطاع الطباعة والتغليف.