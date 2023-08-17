الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الطباعة "تسهل" مشاركة الشركات بمعرض "All in Print 2023" في الصين

غرفه الطباعه
غرفه الطباعه

دعت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أعضائها للمشاركة فى المعرض الدولى All in Print 2023 والمقرر إقامته فى الصين خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر 2023، بهدف التعرف على ما وصلت إليه تكنولوجيا التغليف والطباعة في العالم، خاصة مع الزخم الكبير الذي يشهده المعرض من المشاركة الدولية الموسعة فيه.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم، إنها تواصلت مع الجانب الصيني وكذلك مع منظمي المعرض بهدف إتاحة التسهيلات للشركات المصرية المشاركة، ومن ضمن التسهيلات تقديم خطاب موجه إلى السفارة للحصول على تأشيرة السفر وتوفير مترجم لتسهيل التواصل مع العارضين.

وأضافت أنها أعدت قائمة فنادق بأسعار مخفضة لزوار المعرض من أعضاءها، مع توفير وسائل مواصلات في فترة المعرض، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بالتواصل المستمر مع الجانب الصيني لإتاحة كل التسهيلات للشركات.

وأوضحت الغرفة، أنها تسعى دائما لدعم الشركات للتواجد في المعارض والمحافل الدولية وكافة الفعاليات التي يمكن أن تساهم في نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ودعمه بالمعلومات وأحدث التكنولوجيا الحديثة والتعرف على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الطباعة والتغليف.

صناعات الطباعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات المعرض الدولي الصين تكنولوجيا التغليف والطباعة

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