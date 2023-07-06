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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تشارك بمعرض "Nunu Defile" في 28 يوليو الجاري

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، المشاركة في معرض Nunu Defile، والذي يقام في أرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2023، وذلك في إطار خطة الغرفة للتواجد في المعارض التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف، في بيان اليوم، إن الطباعة لها دوراً مهماً في صناعة الملابس بمختلف أنواعها وهناك تشابك مباشر بين القطاعين، حيث يعتبر الاهتمام بالطباعة والتغليف أحد أهم أبواب دعم وزيادة الصادرات في قطاع الملابس لأن التغليف الجيد والطباعة المناسبة تعتبر العنوان الرئيسي للمنتج.

وذكرت  أن الشركات الأعضاء في الغرفة يمكنهم الاشتراك في المعرض بخصم يصل إلى 25% لعمل لقاءات ثنائية مع الشركات المختلفة من قطاع الملابس الجاهزة خاصة أن كلا القطاعين مكمل للآخر.

وأوضحت الغرفة أن نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب، حيث يدعم نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، مثل الملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات، ويضيف قطاع التغليف والتعبئة قيمة لهذه القطاعات من خلال تعزيز وظائفها وجودتها.

وأشارت الغرفة إلى أن التعبئة والتغليف تعتبر المرحلة المكملة لمرحلة الإنتاج بالملابس وهي التي تكمل المظهر العام لقطع الملابس المصنعة لتكون فى أفضل صورة عند الوصول يد المستهلك سواء في السوق المصري أو الخارجي مما يزيد من الكفاءة التسويقية.

يشار إلى أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تساهم بحوالي 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وأن صادرات القطاع سجلت أكثر من مليار دولار في 2022، كما يمثل القطاع 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، كما يوظف القطاع أكثر من 250 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يجعله أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

اتحاد الصناعات ارض المعارض اقتصادي اقتصادية الاقتصادية

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