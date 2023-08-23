"وش في وش" في الصدارة.. حصاد إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

حققت أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي خلال فترة عرض تجاوزت 9 أسابيع ضمن منافسات موسم الصيف الذي يشهد زخما سينمائيا ليعيد للسينما المصرية بريقها من جديد، وجمعت الأفلام إيرادات مرتفعة.

وتشهد دور السينما عرض 19 فليما متنوعا، ينضم لهم خلال ساعات أفلام جديدة هي “لف وارجع تاني” و"مندوب مبيعات" و"أولاد حريم كريم"، ليشتعل الموسم الصيفي ويتنافس النجوم على حصد الإيرادات.

وخلال هذا التقرير، نرصد تفاصيل إيرادات أفلام دور السينما.

إيرادات افلام السينما

حقق فيلم "العميل صفر" نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، فقد جمع الفيلم أمس إيرادات قدرت بـ922.812 ألف جنيه ليرتفع إجمالي إيراداته لـ7 ملايين و930 ألف جنيه.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

فيما حقق فيلم "وش في وش" إيرادات أمس بلغت 725.922 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 5 ملايين و349 ألف جنيه.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وجمع فيلم "بيت الروبي" أمس إيرادات بلغت 201.530 ألف جنيه لتصبح إجمالي إيراداته124 مليونا و656 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف 9، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، والقصة والسيناريو والحوار من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم "مرعي البريمو" إيرادات أمس الثلاثاء بلغت 157.807 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته 14 مليونا و372 ألف جنيه.

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

فيما حقق فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 163.546 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 11 مليونا و295 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

واكتفي فيلم “5 جولات” بجمع إيرادات 47.280 ألف أمس ليحقق في أسبوع عرض 492.280 ألف جنيه وهو من بطولة النجم ماجد المصري، آدم شرقاوي، نور النبوي، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، وإخراج مازن أشرف.

وفشل فيلم "البطة الصفرا" في تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور السينما حيث حقق إجمالي إيرادات حتى اليوم قدرت بمليون و386 ألف جنيه.

وفيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزي، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وحصد فيلم "تاج" للنجم تامر حسني إجمالي إيرادات 45 مليونا و273 ألف جنيه.

"تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وهالة فاخر، ومحمد أبوداود، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهري، وأحمد علي، وسمر متولي، وإحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة إيراد أمس وصلت إلى إجمالي إيرادات قدرت بـ43 مليونا و73 ألف جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلي، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيرادًا حتى أمس وصل إلى 30 مليونا و735 ألف جنيه في 9 أسابيع عرض.

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين. العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.