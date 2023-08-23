الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التيار الإصلاحي الحر يثمن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

التيار الإصلاحي
التيار الإصلاحي الحر

ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد بالبيان الصادر عن وزارة العدل، والذي أعلن فيه عن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم القضية 173.

سرعة الانتهاء من جميع التحقيقات المتبقية

وأشاد التيار في بيان أصدره اليوم، بما تضمنه البيان من الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، مطالبا بسرعة الانتهاء من جميع التحقيقات المتبقية.

txt

«مستقبل وطن»: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني

"نقل النواب": حفظ قضايا التمويل الأجنبي نجاح للحوار الوطني

 

تعزيز حقوق الإنسان

وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع، المدني خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.

txt

اسعار الزيت بكل أنواعه اليوم الأربعاء في السوق المصري

txt

قمة ليفربول ونيوكاسل.. ماذا ينتظرنا في الجولة الثالثة من الدوريات؟

 

مطالب منظمات المجتمع المدني

وأهاب التيار بجميع منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر، وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة. 

وفي السياق ذاته ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وكانت وزارة العدل أصدرت بيانا أمس، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.

وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".

وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".

وكانت المحكمة قد أصدرت في 20 ديسمبرعام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، وفي أغسطس عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.

المجتمع المدنى قضية التمويل الأجنبي مستقبل وطن منظمات المجتمع المدني التيار الإصلاحي الحر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

كواليس اعتقال ترامب.. لماذا وافق الرئيس السابق على تسليم نفسه إلى السجن؟

رسميا.. موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 المرحلة الأولى

غرفة العمليات بالوادي الجديد تباشر أعمالها لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

معهد التخطيط ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

لطلاب الثانوية العامة.. رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)