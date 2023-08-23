الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى الهرم

حريق
حريق

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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مسببات الحرائق

وهناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الحرائق الممتدة ومن أهمها الإهمال البشري وحرائق المطبخ، التدخين وعدم إطفاء السجائر في أماكن مخصصة لها، وحدوث ماس كهربائي، وتسرب الغاز.

- نصائح لتفادى الحرائق بالصيف

ضرورة التأكيد على وصلات الكهرباء بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وصيانة أجهزة التكييف بشكل دوري.

ويجب التأكد من إرشادات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله، وفصل التيار الكهربى عند القيام بأعمال منزلية تتمثل في غسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى حتى لا يحدث ماس كهربائي.

كما يجب عليك التأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية موصلة عن طريق عازل للكهرباء، وغير ملامسة للأرض، ولا تشغل أى تيار كهربائى فى وجود تسرب غاز، وعدم تشغيل أكثر من جهاز في مشترك واحد.

كما يجب عليك عدم وضع أثاث أو مفروشات على أسلاك الكهربائية حتى لا تلامسها إذا وجدت شرارة وتسببت في حريق فلا تزيد وتشتعل من المفروشات أو الأثاث، وتجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ولا تشغل التكييفات لوقت طويل حرصًا على سلامتك اليومية، وحرصًا من وقوع الكوارث والحرائق التي قد تتسبب في التهام محتويات المكان وحصد أرواح الموطنين.

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