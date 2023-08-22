أول تعليق من ‏جامعة القاهرة على حريق الواجهة الأمامية لمعهد الأورام

صرح الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بحدوث حريق محدود أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

وقال المستشار الإعلامي، إن مساحة الحريق لا تتعدي مترًا واحدًا، ولم تحدث أي آثار تذكر، كما لم تحدث أي مشاكل بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى ولم يتأثر سير العمل بالمعهد، طبقًا لما أكده الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد، لافتًا إلى أن الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، تابع الأمر مباشرة ووجه بتشكيل لجنة فورًا للتعرف على أسباب الحريق لتلافيها في المستقبل.

وأهابت جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أهابت بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة، مؤكدة أن ما نشره بعض المواقع من صور ليست له علاقة بمعهد الأورام من قريب أو بعيد.