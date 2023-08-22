الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أول تعليق من ‏جامعة القاهرة على حريق الواجهة الأمامية لمعهد الأورام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

صرح الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بحدوث حريق محدود أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

وقال المستشار الإعلامي، إن مساحة الحريق لا تتعدي مترًا واحدًا، ولم تحدث أي آثار تذكر، كما لم تحدث أي مشاكل بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى ولم يتأثر سير العمل بالمعهد، طبقًا لما أكده الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد، لافتًا إلى أن الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، تابع الأمر مباشرة ووجه بتشكيل لجنة فورًا للتعرف على أسباب الحريق لتلافيها في المستقبل.

وأهابت جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أهابت بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة، مؤكدة أن ما نشره بعض المواقع من صور ليست له علاقة بمعهد الأورام من قريب أو بعيد.

التواصل الاجتماعي الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة معهد الاورام

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تامر أمين يكشف مفاجأة مدوية عن انتقال محمد صلاح للدورى السعودى

بائع تين الأيتام: حصلت على أجرى وفوجئت بما تردد على السوشيال

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

صحفي سعودى يكشف كواليس صفقة انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"

«خُزامى».. سرد ذكى عن «مجاريح» حقبتى صدام حسين والغزو الأمريكى لبغداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل