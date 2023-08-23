الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مخاطر التدخين والإدمان".. حملة توعوية بحي الجمرك في الإسكندرية

فعاليات التوعية بمخاطر
فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان

نفذ حي الجمرك بالإسكندرية، حملة توعية بمخاطر التدخين والمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي.


وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، فعاليات حملة التوعية والتثقيف عن مخاطر التدخين والإدمان وتعاطي المواد المخدرة تحت شعار "إنت أقوى من المخدرات" وذلك بالمركز التكنولوجي بديوان عام الحي.

وقام فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع المطبوعات الورقية والتركيز على أن العلاج على نفقة الدولة وبالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023 وكذلك التوعية لنشر ثقافة مضادة ورافضة للإدمان وتصحيح المفاهيم الخطأ.

جرى ذلك بالتنسيق مع مدير إدارة التنمية المحلية، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي، مع كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومدير المركز التكنولوجي بالحي وذلك لتفعيل "مبادرة الصحة العامة" وتوعية المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية بين جميع مؤسسات الدوله لتنمية المجتمع وتنفيذ برنامج توعوي متكامل ورفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية.


ندوات توعوية بمشاركة الأزهر

وفي سياق آخر جرى التنسيق بين مدير إدارة العلاقات العامة ومدير لجنة حماية الطفولة، ومدير اللجنة السكانية بحي الجمرك  مع كل من منطقة وعظ الأزهر الشريف ولجنة الإفتاء المصرية وإدارة الجمرك التعليمية لإقامة ندوة توعوية تحت عنوان "طلب العلم وأركان الإسلام" وذلك بمدرسة الأنفوشي الابتدائية لغات.

حاضر في الندوة كل من الشيخ حسن محمد أحمد - منطقة وعظ الأزهر، والشيخ إبراهيم فرج دار الإفتاء المصرية، وذلك لتنفيذ المبادرة ونشر الثقافة والوعي الديني والمفاهيم الصحيحة، وبحضور الإدارات المعنية بإدارة الجمرك التعليمية.

تناولت الندوة الحديث حول الأخلاق في الإسلام، فضل طلب العلم وكيفية الوضوء الصحيح، وأركان الإسلام وأهميتها في حياة المسام.

فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان
فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان
فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان
فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان
فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان
فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان
حي الجمرك بالإسكندرية مخاطر التدخين والمخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنت أقوى من المخدرات الإسكندرية

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