الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بإعداد خطة متكاملة لزيادة أعداد المعاهد الفنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا أمس الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني الصحي بالكامل، لما له أهمية بالغة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية بمختلف جوانبها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن خطة تطوير المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية الصحية وفقًا للمعايير العالمية وبما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن المعاهد الفنية الصحية تضم 9 شعب دراسية (المعامل، المراقبين الصحيين، صيانة الأجهزة، الرعاية الحرجة، الأطراف التعويضية، التسجيل الطبي، الأشعة، صناعة الأسنان، التمريض العام).

تعديل المناهج التعليمية وتطويرها

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من تعديل المناهج التعليمية وتطويرها، بالتزامن مع بدء الدراسة للعام الجاري في شهر سبتمبر 2023، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تطوير البرامج الخاصة بتدريب المدربين وتأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين على التدريس، فضلًا عن زيادة أعداد الكوادر المؤهلة، وذلك بالتعاون والاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة وخارجها، موجهًا بدراسة إمكانية التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد برامج تدريبية متخصصة وتدريب المدربين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بدراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميًا، وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة وخارجها وتأهيلهم لسوق العمل.

 خطة متكاملة لزيادة أعداد المعاهد الفنية الصحية

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مفصل حول الجاهزية الإنشائية للمعاهد الفنية الصحية بالمحافظات، والبالغ عددها 12 معهدًا فنيًا صحيًا بـ(إمبابة، الإسكندرية، أسيوط، الزقازيق، بورسعيد، المنصورة، طنطا، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج، بنها، أسوان)، مشيرًا إلى توجيه الوزير بإعداد خطة متكاملة وتجهيز حصر بالتوزيع الجغرافي للمعاهد لزيادة أعداد المعاهد الفنية الصحية لتغطية كل محافظات الجمهورية وخاصةً محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء أكثر من معهد في كل محافظة وفقًا للاحتياج.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشاد بتطوير وجاهزية المعاهد الفنية الصحية بمحافظتي أسيوط والإسماعيلية، موجهًا بسرعة وضع خطة متكاملة لتطوير باقي المعاهد بروافدها في المحافظات، فضلًا عن تطوير مدارس التمريض بالتوازي، لافتًا إلى توجيهه بوضع نموذج نمطي موحد للمنشآت ووضع برنامج وظيفي مرن لمنظومة العمل، مشيرًا إلى توجيه الوزير بعقد اجتماع شهري للوقوف على الموقف التنفيذي للخطة والعمل على التحديات التي تواجه منظومة العمل.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
وزير الصحة استراتيجية تطوير منظومة التعليم الفني الصحي تعديل المناهج التعليمية المناهج التعليمية تأهيل الشباب برامج تدريبية متخصصة الاحتياجات الصحية

الأكثر قراءة

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تداول امتحانى الفيزياء والتاريخ بامتحانات الثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 دور ثان

وزير الري يشارك في جلسة "يوم أفريقيا .. الإبتكارات وتبادل المعرفة"

هيئة الدواء تنظم ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع "العقاقير المغشوشة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل