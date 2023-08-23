الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته في المطرية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.

علاقة غير شرعية بين الضحية سبب الجريمة

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن العثور على جثة ربة منزل تدعى "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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عقوبة القتل في القانون

أقرت المادة ٢٣٣ من قتل أحدا عمدا تكون عقوبتها الإعدام، كما نصت أيضا المادة ٢٣٤، والتي أكدت  أنه من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن  المؤبد أو المشدد، ومع كل هذا يحكم على مرتكب الجريمة بالإعدام إذا تقدمتها جناية أو لحقت بها أخرى.

وأوضحت المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات عما إذا كان هناك مشتركين بالقتل الذي يجب على فاعله حكم الإعدام أو السجن المؤبد.

أما إذا كان القتل أثناء السرقة أو مقرونا بعملية سرقة فتكون تصنيف القضية جنحة، لأن حالة الوفاة وقعت بعد السرقة وليس قبلها، وهنا لا يجب تكيفها سرقة بالإكراه، لإن الإكراه يجب أن يسبق السرقة وأحداث الرعب في نفسية الضحية قبل إتمام السرقة سواء كان الاعتداء بسلاح أو بالضرب، ومثل هذه القضايا تكون عقوبتها 10سنوات وتخفف بالنقض.

 

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