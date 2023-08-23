الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور الترجمة العربية من "سفر الخروج" عن منشورات الجمل قريبًا

سفر الخروج
سفر الخروج

تصدر قريبا عن منشورات الجمل، الترجمة العربية من كتاب "سفر الخروج: ثورة العادم القديم"، للكاتب الألماني يان أسمان، ومن ترجمة وتعليق عبد الحليم عبد الغني رجب.

سفر الخروج
يحتوى "كتاب الخروج" على مشاهد مفتاحية من التاريخ المقدس، كان لها تأثير متعدد الجوانب في اليهودية والمسيحية والإسلام، ولكن أيضا في الفن والأدب؛ بداية من اضطهاد بني إسرائيل في مصر، ومرورا بظهور الرب لموسى في لهيب نار من وسط شجيرة العليق والضربات العشر التي حلت بالمصريين وتأسيس عيد الفصح وعبور بحر "سوف" (البحر الأحمر) وحتى استقبال الوصايا العشر والرقص حول العجب الذهبي. متى نشأت كل هذه الحكايات؟ وأية أصول أو متوازيات قديمة موجودة لها في الحضارة المصرية أو في الحضارات الشرقية القديمة، وما هو الشيء الجديد والمختلف جذريا الذي يمكن أن تلمسه في حكايات الإنجيل؟ ومن ذا الذي قام في نهاية المطاف يربط هذه الحكايات بنصوص إنجيلية "مقننة" مختلفة وجعل منها "سفر الخروج"، وهو السفر الذي يعد بمثابة الوثيقة التأسيسية لديانة جديدة؟

يحاول يان أسمان الإجابة على كل هذه الأسئلة انطلاقا من أحدث نتائج الأبحاث في مجالي علوم الآثار وعلوم الكتاب المقدس، وهو في هذا ينقح نظريته حول مفهوم "الوحدانية" التي حظيت بنقاش طويل ويشرح أيضا التبعات الثورية في تاريخ العالم التي خلقتها قصة "خروج بني إسرائيل" من مصر.

يان أسمان

أما يان أسمان؛ فهو عالم مصريات ألماني، وُلِد في لانكلزهايم، ذهب إلى المدرسة في لوبك وهايدلبرك قبل أن يذهب لدراسة علم المصريات، علم الآثار الكلاسيكية والدراسات اليونانية في ميونخ، هايدلبرك، باريس وكوتنكن، كان أستاذ علم المصريات في جامعة هايدلبرك من 1976 إلى 2003، وهو الآن في جامعة كونستانز، بالاضافة لذلك، فهو يعمل كأستاذ زائر في باريس (كلية فرنسا، École Pratique des Hautes Études, EHESS)، القدس (الجامعة العبرية، أبراشية دورمتيون) والولايات المتحدة (جامعة يل، جامعة هيوستن، جامعة شيكاغو).

الترجمة العربية الحضارة المصرية تاريخ العالم عالم مصريات كتاب سفر الخروج منشورات الجمل يان أسمان

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