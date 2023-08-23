بوتين خلال لقائه القائم بأعمال رئيس لوجانسك: الوضع على خط التماس مستقر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، أن الوضع حاليا على خط التماس مستقر.

وقال بوتين: "الآن الآن - يمكنك أن ترى بنفسك أصبح الوضع على خط التماس مستقرا"،

وأشار بوتين إلى أن كييف تتصرف كما لو أن جنود القوات الأوكرانية ليسوا مواطنين في هذا البلد، ويدفعونهم للموت.

وقال: "أحيانا أنظر إلى ما يفعله الجانب الآخر، ويكون لدي انطباع بأن هؤلاء ليسوا شعبهم على الإطلاق - أولئك الذين يدفعونهم إلى الأمام في حقول الألغام، وتحت ضربات المدفعية. إنهم يتصرفون كما لو أنهم ليسوا مواطنيهم على الإطلاق".

وأعرب بوتين عن تفاجئه من تصرفات القيادة الأوكرانية قائلا: "هذا مذهل، لكن هذا شأنهم ومشكلتهم".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقادة لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون في 30 سبتمبر 2022، مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأكد الرئيس الروسي خلال المراسم أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون سيكونون مواطنين روس إلى الأبد.

قصف دونيتسك 84 مرة خلال اليوم الماضي

وعلى الصعيد الميداني، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت ما مجموعه 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان للمكتب اليوم الأربعاء، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 84 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، واستخدم العدو في اتجاه دونيتسك وياسينوفاتايا وسفيتلودار مدافع عيار 155 ملم، واستخدم مدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا."

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة مكونة من 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة، حسبما نقلت الوكالات الروسية.