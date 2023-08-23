الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سى إن إن": ديون بريطانيا الأكثر تكلفة بين الاقتصادات الغنية

ديون بريطانيا
ديون بريطانيا

قالت "سي إن إن" الأمريكية، لقد بذلت حكومة المملكة المتحدة قصارى جهدها لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد والمرحلة الأولى من حرب روسيا في أوكرانيا.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الثلاثاء، إن الفوائد المستحقة على ديون الحكومة المركزية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) الشهر الماضي وحده، مسجلة مستوى قياسيًا لشهر يوليو، وعلى سبيل المقارنة، فإن ذلك يعادل 11% من ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة للسنة المالية بأكملها.

وأكد التقرير أنه منذ تفشي الوباء في مارس 2020، ارتفع الدين الحكومي في المملكة المتحدة بأكثر من 40٪ إلى ما يقرب من 2.6 تريليون جنيه إسترليني (3.3 تريليون دولار) – وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل الستينيات وهو نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد تقريبًا.

وفي حين أن العديد من البلدان تدين بالمزيد كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإن بريطانيا تبرز لسبب مختلف، فما يقرب من ربع ديونها الحكومية "مرتبطة بالمؤشر"، أي أنها مرتبطة بالتضخم.

وقال التقرير: "هذا ضعف الحصة في إيطاليا، التي يأتي اعتمادها على الديون المرتبطة بالتضخم في المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة بين الاقتصادات المتقدمة"، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ومع ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ارتفعت أيضًا الأقساط والفوائد المستحقة على الحكومة على السندات المرتبطة بالتضخم.

وساعد التضخم المرتفع في دفع تكاليف خدمة الديون في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها كحصة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من أربعة عقود في السنة المالية الأخيرة، مما أدى إلى تدمير الموارد المالية للبلاد في الوقت الذي تكافح فيه مع النمو الاقتصادي الضعيف وتقترب من الانتخابات العامة.

3 تريليون الإحصاءات الوطني الإحصاءات الاقتصادات المتقدمة الاقتصادات الإحصاءات الوطنية

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