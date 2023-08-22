دورية نجيب محفوظ تناقش المرأة في عالم عميد الأدب العربي

تصدر قريبًا عن مركز نجيب محفوظ والمجلس الأعلى للثقافة دورية نجيب محفوظ في عددها العاشر، برئاسة تحريرالناقد والأكاديمي الدكتور حسين حمودة وتحت عنوان المرأة في عالم نجيب محفوظ .

حسين حمودة : الحديث عن أن أعمال نجيب محفوظ لم تنصف المرأة مجرد أوهام

وما جاء في مفتتح العدد الجديد لدورية نجيب محفوظ بقلم الدكتور حسين حمودة "شاعت أوهام عدَّة حول كتابات نجيب محفوظ، كان من بينها أنه لم ينصف المرأة، أو أنه قدَّم في أعماله صورة سلبية لها، أو أنه توقَّف عند نماذج سيئة لها على المستوى الأخلاقي.

الحقيقة أن هذا الوهم الذي يقارب أحيانًا حدود الاتهام، بكل "التنويعات" عليه، انطلق من "إساءة قراءة"، وأحيانًا من "عدم قراءة" لأعمال نجيب محفوظ. حكم على هذه الأعمال بعض من حكم مكتفيًا بمشاهدة الأفلام المأخوذة عنها، وحكم عليها بعض من حكم خلال قراءة سطحية لها، دون قراءتها القراءة التي تستحقها، والتي يستحقها كل عمل أدبي بوجه عام، وهي القراءة التي يجب، كما نعرف جميعًا، ألا تتعامل مع العمل الأدبي معزولًا عن سياقه، وألا تغفل الملابسات التي ترتبط بـ"الزمن المرجعي" الذي يجسِّده هذا العمل وأن تضع في الاعتبار أن العمل الأدبي، وخصوصًا العمل الروائي، لا يقدِّم بطرائق توجيهية "نماذج" إيجابية أو مثالية من أجل الاقتداء بها، بما يشبه وضع "لافتات" تشير إلى طريق ما ينبغي المضي فيه، وهذه الوجهة الأخيرة كانت وراء تصوُّرات مضلِّلة، سادت في بعض الفترات، حول طبيعة أو وظيفة الدور الذي "يجب" للأدب الروائي أن يقوم به في خدمة بعض الأفكار أو العقائد أو الإيديولوجيات.

بعيدًا عن القراءات السطحية أو الأخلاقية، وعلى سبيل التمثيل فحسب، يمكن ملاحظة أن شخصية "المرأة السلبية" الأوضح والأشهر في كتابات محفوظ، التي تمثِّلها "أمينة" في رواية "الثلاثية"، لا يمكن الحكم عليها مع إغفال الملابسات التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بها.

وهنا ننشر ما يتضمنه العدد الجديد من دورية نجيب محفوظ

مفتتح.. رئيس التحرير

المرأة في عالم نجيب محفوظ:

ـ محمد جبريل 4 وجوه لنساء نجيب محفوظ

ـ هويدا صالح تمثلات صورة المرأة وصراع الأنساق الثقافية في روايات نجيب محفوظ

ـ شوقي بدر يوسف نساء نجيب محفوظ في كتاب (المرايا) النص والكتابة

ـ أشرف الصباغ نساء نجيب محفوظ

ـ سامي البحيري المرأة في (ملحمة الحرافيش) "زهيرة" فتوة الجمال والأنوثة

ـ زينب العسال "زهيرة".. أيقونة (الحرافيش) بين التمــرُّد والضيـاع

ـ عبدالبديع عبدالله هل كان نجيب محفوظ عدوًّا للمرأة؟

ـ مديحة أبو زيد المرأة في روايات نجيب محفوظ

ـ شاهندة الباجوري (من رادوبيس.. إلى ريري): إشكالية المرأة البغي في عالم محفوظ السردي

ـ مريم أشرف طاهر سلطة المرأة وتشكُّلاتها في "سراب" نجيب محفوظ

شهادات (مرتّبة ألفبائيا):

ـ أحمد إبراهيم الشريف: المرأة في أدب نجيب محفوظ .."فلة".. سيدة الحرافيش الأولى

ـ أحمد القرملاوي: المرأة في عالم نجيب محفوظ

ـ أحمد بوقري: نساء محفوظ: أطياف الخير والشر

ـ أحمد صبري أبو الفتوح: "كريمة" زوجة العجوز في رواية (الطريق)

ـ أحمد فضل شبلول: كيف قرأت شخصيات النساء في أعمال نجيب محفوظ؟

ـ السماح عبد الله: أنا أحب "بدرية المناويشي"

ـ أمينة زيدان: أنموذجية المرأة في (أولاد حارتنا)

ـ إيمان سند: الشخصيات النسائية الثانوية والعلاقات المستحيلة في (الباقي من الزمن ساعة)

ـ بشرى أبو شرار: نساء نجيب محفوظ

ـ حسن الجوخ: المرأة في (قلب الليل)

ـ حسين عبد الرحيم: "ريري" نجيب محفوظ ورواية (السمان والخريف)

ـ حياة الرايس: نساء نجيب محفوظ.. وإدانة مجتمع الذكور

ـ زينب عبد الباقي: نجيب محفوظ المعلِّم.. بأثَر رجعي

ـ سعد القرش: فن التمرد تخترعه النساء

ـ سمير الفيل: المرأة باحثة دومًا عن نقطة نور بعيدة

ـ سيد الوكيل: مصنع الحياة

ـ عادل سعد: حريم نجيب نساء بلا رتوش

ـ عبد الفتاح صبري: صورة المرأة المحفوظية.. أم قيم المجتمع وثقافته؟

ـ عزة بدر: عايدة تجليات الحب والألم

ـ عمر شهريار: الرحم التي تأوينا وننتهكها

ـ مريم هرموش: "نفيسة" في (بداية ونهاية) حتف مشؤوم بلا رأفة ولا رحمة

ـ منة الله سامي: عن "نوال" و"خان الخليلي".. ورحلة داخل النفس

ـ منى رجب: صورة المرأة كما تلقَّيتها في أدب نجيب محفوظ

ـ مـنير عتيبة: دفاع عن "أم ياسين"!

ـ ناصر عراق: فطومة الأزهري بين زهد الأم ورغبة الأنثى

ـ نفيسة عبدالفتاح: اللص والكلاب.. نور في مواجهة عتمة الروح

ـ هالة البدري: خيط الفضيلة بين نفيسة وليزي

ـ هدى وفيق: عن زقاق المدق

قراءات:

ـ عبد اللطيف محفوظ: دور الآليَّات البلاغية في انسجام الإظهار عند نجيب محفوظ

ـ رشيد بنحدو: كيف قرأت نجيب محفوظ من غير أن أقرأه؟

ـ وصفي ياسين عباس: ركائــز الســرد الانسيابـي (مقارنة بين ثلاثية محفوظ وأربع ثلاثيات أخرى)

ـ عايدي علي جمعة: (أمام العرش) وتداخل الأنواع

ـ فرج مجاهد عبد الوهاب: نجيب محفوظ.. إبداع وتوهُّج

ـ زكي سالم: البحث عن المعنى في أحلام محفوظ

ـ هاني حجاج: ثلاثية نجيب محفوظ بين فخ التنميط وإعادة النظر

ـ محمد صابر عبيد: التشكيل السيرذاتي من المكان إلى الرؤية

ـ محمد عطية محمود: ميرامار.. تعدُّد الذوات الباحثة عن فلسفة وجودها

ـ محمود عبد الباري تهامي: الحضور المهيمن للشخصية الروائية الغائبة.. رواية (الطريق) نموذجًا

ـ محمود عبد الوهاب: شخصيات في الثلاثية

ـ محمود قاسم: الحرافيش من الرواية إلى السينما (قراءة مقارنة)

ـ سعد القرش: أعمال نجيب محفوظ في السينما.. مراوحة بين الأفلام الفنية والتجارية

ـ محمود كحيلة: توظيف التراث العربي في مسرحية (الشيطان يعظ)

ـ زياد فايد: نجيب محفوظ.. كاتبًا مسرحيًّا بدرجة فيلسوف

ـ غيضان السيد علي: قراءة معكوسة في أدب نجيب محفوظ وسيرته الذاتية

مكتبة محفوظ:

ـ (نجيب محفوظ شرقًا وغربًا) مصطفى عبد الله، شريف مليكة.. قراءة د.أحلام معمري

_(نجيب محفوظ بلا معطف حوارات في دوريات عربية) تأليف: أحمد فضل شبلول.. قراءة جابر بسيوني

ـ (أزمة النقد وانفتاح النص، نجيب محفوظ والفنون السبعة) تأليف: محمود الضبع ..قراءة رحاب الكيلاني

ـ (قصص نجيب محفوظ المجهولة) تأليف: عزة بدر.. قراءة مصطفى عرام

رسائل جامعية:

ـ وفاء السعيد ..الظاهرة الاستبدادية في ثلاثية نجيب محفوظ.

ـ حنان راضي.. التقابل في (الحرافيش) لنجيب محفوظ.. دراسة سيميوطيقية.