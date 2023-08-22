الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يتأهل لمجموعات أبطال آسيا بفوز صعب على شباب الأهلي الإماراتي

النصر
النصر

تأهل فريق النصر السعودي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك معقل فريق النصراوي.

البرازيلي تاليسكا افتتح التسجيل للنصر بهدف أول في الدقيقة 11 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله مارسيلو بروزوفيتش من الجهة اليسرى.

وعادل يحيى الغساني النتيجة لشباب الأهلي في الدقيقة 18 من متابعة لتمريرة زميله مؤنس دبور.

وعاد يحيى الغساني ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، من هجمة مرتدة رائعة.

وتمكن سلطان الغنام من تسجيل هدف التعادل لـ النصر في الدقيقة 88، بضربة رأسية ارتطمت بأحد مدافعي شباب الأهلي لتسكن الشباك.

وسجل تاليسكا الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 95 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أيمن يحيى من الجهة اليسرى

وأكد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش انتصار “العالمي”، بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة كريستيانو رونالدو، ليتأهل الفريق السعودي لدور المجموعات.

النصر شباب الاهلى تاليسكا يحيى الغساني كريستيانو رونالدو

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