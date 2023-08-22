الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر حفل الفنان أحمد سعد بمهرجان العلمين

أحمد سعد
أحمد سعد

ينقل لكم موقع “الدستور”، بثًا مباشرًا لحفل الفنان أحمد سعد، بمهرجان العلمين، والذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة، مباشرة، الليلة الثلاثاء، ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركين في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

لمشاهدة البث اضغط هنا.

أحمد سعد حفل الفنان أحمد سعد الفنان احمد سعد مهرجان العلمين العالم علمين

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