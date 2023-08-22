رسميًا.. وست هام يونايتد يتعاقد مع مدافع أرسنال السابق

أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس من صفوف شتوتجارت الألماني.

ويعود المدافع اليوناني، 25 عامًا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي خاض به سبع مباريات خلال 3 سنوات قضاها في صفوف ارسنال.

وفشل مافروبانوس في إثبات ذاته مع ارسنال ليتم إعارته إلى شتوتجارت لمدة موسمين قبل أن يتعاقد معه النادي الألماني بشكل نهائي الصيف الماضي.

ووقع مافروبانوس عقدا يمتد لخمسة أعوام مع ويستهام، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه إسترليني.

وشارك مافروبانوس في 19 مباراة مع المنتخب اليوناني وسيتنافس في توتنهام مع المدافعين كورت زوم ونايف أكرد وانجيلو اوجبونا وثيلو كيرير.