الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طب الأورام: يوجد اهتمام بالمنظومة الصحية منذ تولى الرئيس السيسى

المنظومة الصحية
المنظومة الصحية

قال حسين خالد، أستاذ طب الأورام وعميد المعهد القومي للأورام سابقًا، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة ويوجد اهتمام كبير بالمنظومة الصحية من خلال المبادرات الطبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن المبادرات الرئاسية كانت هامة وضرورية وأهم شيء فيها أنها تركز على الوقاية والاكتشاف المبكر، لأن التوعية تؤدي لزيادة نسب الشفاء، وهذا ضروري وسط الظروف التي يعيش فيها العالم.

توعية الأطفال بالمدارس حول أساسيات العيش الصحية مهمة

وتابع، أن البدء مع الأطفال بالمدارس ووضع أساسيات العيش الصحية في علاقة الإنسان مع البيئة والأكل والشرب ونظم الحياة المختلفة مهم جدًا أن نغرسه في أطفالنا منذ صغرهم، مؤكدًا أن التوعية والإعلام كلها عوامل تساعد على وجود رعاية صحية ووقاية حتى يكون المجتمع صحيًا متكاملًا.

المنظومة الصحية توعية الأطفال أساسيات العيش الصحية أستاذ طب الأورام الرئيس عبدالفتاح السيسي

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