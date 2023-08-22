الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"دمج ثقافات".. تفاصيل ورشة الحكواتي بمشروع أهل مصر

جانب من الورشة
جانب من الورشة

في ورشة مميزة داخل مشروع أهل مصر المقام في محافظة جنوب سيناء برعاية وزارة الثقافة، يستمتع طلاب المحافظات الحدودية بـ ورشة الحكواتي.

المدربة إيمان شوكت كشفت في تصريحات لـ الدستور تفاصيل هذه الورشة: «هذه الورشة عبارة عن حكي للتراث والأمثال الشعبية والألعاب الشعبية وقصص جدتي».

جانب من الورشة 

وأضافت: «يوجد في هذه الورشة ١٥ طفلا من محافظات حدودية مختلفة منها أسوان وحلايب وشلاتين والوادي الجديد ويتم دمجهم مع طلاب القاهرة من حي الأسمرات»، متابعة: «كل طالب منهم يحكي عن بلده ومحافظته والأكلات المميزة فيها والالعاب المختلفة وأيضا الأمثال وكل ما يميز بلد عن غيرها».

وأشارت خلال تصريحاتها: «هذا النوع من الدمج يعطي للطلاب أفكار كثيرة عن البلدان الأخرى وثقافات متعددة، قائلة: «أنا أحيانا اتعلم من هؤلاء الطلاب وأعرف منهم الكثير عن محافظات مصر».

جانب من الورشة 

وتابعت: «هذا المشروع يتم عمله منذ عام 2018 والكثير من طلاب المحافظات الحدودية يعرفون عنه ويلتحقون به وهو يقوم بعمل دمج مميز للثقافات بين الأطفال».

اختتمت: «الورش يتم عملها على مدار اسبوع كامل كل يوم ورشة ويتم عمل تقييم للطلاب وأنشطة مختلفة والكثيرين يستمتعون بها».

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية،  تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

جانب من الورشة 
الالعاب الشعبية الأمثال الشعبية الثقافية والفنية الأكلات الاطف الأسمرات العدالة الثقافية المخرج هشام عطو المحافظات الحدودية القاهرة الكبرى

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