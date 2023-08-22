الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء الهند: رصدنا 110 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إن بريكس ظهرت كبارقة أمل للاقتصاد العالمي ولعبت دورًا مهمًا في تعزيزه، لافتًا إلى أن بلاده واجهت عدة  صعوبات خلال السنوات الأخيرة ونجحت في تحويلها إلى فرص.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة "بريكس" عبر قناة "القاهرة الإخبارية": أن الهند تعتبر من أكثر الدول التي تشهد نموًا اقتصاديًا، معقبًا: "رصدنا 110 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية".

ويشارك قادة 4 دول الأعضاء، في القمة وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافرو، وتمت دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلًا لمنظمات دولية، بحسب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدى باندور.

قمة بريكس رئيس وزراء الهند روسيا مجموعة بريكس ​الهند​

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