للتحول إلى مؤسسة شاملة.. «ڤاليو» تعلن تغيير علامتها التجارية

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تغيير استراتيجي يشمل تغير علامتها التجارية ومركزها التنافسي، بما يعكس تحول ڤاليو من أحد أكبر مقدمي حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) كشركة تمويل استهلاكيإلى مؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية شاملة تقدّم باقة من الحلول والمنتجات المالية المتكاملة والمتنوعة.

ويعد تغيير العلامة التجارية خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق التطور والنمو، حيث تركز على توسيع وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء وتعزيز تواجدها فيمجال تكنولوجيا الخدمات المالية دائم التغير.

ونجحت شركة ڤاليو، منذ نشأتها في الحفاظ على مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية التي تواكب تطلعاتالعملاء، وتعزز نمط حياتهم المتطور. وإدراكًا من الشركة للتطورات المتلاحقة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، فهي تسعى دائمًا إلى تطوير بنيتها التكنولوجية لتعزيز تجربة المستخدم، حيث قامت ڤاليو بتحديث تطبيقها الإلكتروني بشكل واضح ليعكس جميع منتجاتها وخدماتها، وذلك من خلال تصميم عصري وجذاب.

وفي ضوء هذا التغيير، قامت ڤاليو أيضًا بدمج منتجات وخدمات باي ناستحت علامتها التجارية،ويتم الآن تقديم الخدمات المخصصة للشركات (B2B)تحت’ڤاليو بيزنس‘.وتعدّ العلامة التجارية الجديدة لشركة ڤاليو تجسيدًا للقيم المتمثلة في المسؤولية، والابتكار والسرعة والمرونة، فضلًا عن التفاني في خدمة العملاء وفقًا لأعلى المعايير.

وتعكس الخطوة الاستراتيجية لتغيير العلامة التجارية تحول الشركة، مما يعزز مكانتها في السوق المصري كالشركة الأولى دائمًا في تقديم كل ما هو جديد والرائدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، صرّح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو،أنه منذ انطلاق ڤاليو في آخر 2017، بادت الشركة تصنع فرقاً في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث ركزنا على ابتكار حلولوتقديم كل ما هو جديد.

وأكّد حسونة أن الشركة نجحت في التوسع بنطاق أعمالها التي لا تقتصر على خدمات التمويل الاستهلاكي فقط، بل تشمل حاليًا خدمات الاسترداد النقدي من خلال الحصول على قيمة الفواتير نقدًا وحلول الادخار والمنتجات الاستثمارية ومنصة خدمات إدارة الموظفين، وغيرها من الخدمات.

وشدد حسونة على أن الآن هو الوقت الأمثل لتغيير العلامة التجارية لشركة ڤاليو لتعكستنوع محفظة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها، فضلًا عن مكانتها الرائدة كمؤسسة متخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافحسونة أن هذا التحول بداية فصل جديد للشركة سيشهد مزيدًا من الجهود لعقد شراكات جديدة تعززأطر التعاون مع أبرز اللاعبين في مختلف القطاعات، والعلامات التجارية العالمية والمبتكرين، من أجل توفيرحلول مالية شاملة تلبي احتياجات جميع عملائنا، وتساعد شركاءنا على النمو.

جدير بالذكر، أن المنصات والبرامج التالية سوف تعمل تحت مظلة العلامة التجارية الجديدةالمتطوّرة لشركةڤاليو:

• سيتم الآن تقديم جميع خدمات حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا(BNPL) تحت الاسم التجاري الجديد‘U’، التي تقدمخطط وبرامج تمويل ميسرة حتى 60 شهراً من خلال البرامج التالية:

o «شقلباظ»: برنامج الاسترداد النقدي الذي يتيح للعملاء استرداد قيمة مشترياتهمفورًا.

o «معاك»: برنامج يستهدف تلبية احتياجات طلاب المرحلة الجامعية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و23عامًا.

o «فاميلي»: برنامج يتيح لأقارب العملاء من الدرجة الأولى التي تزيد أعمارهم عن 16 عامًا الحصول على خدمات التمويل الاستهلاكي.

o «ألتر»: برنامج تمويل التسوق الفاخر،والذي يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه.

• «بيزنس»:منصة تقدمحلولًافريدةًمخصصة للشركات (B2B)في مجال خدمات حلول الموارد البشرية،والذي يشمل بطاقات تحويل المرتباتوالمزايا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المالية الأخرى (تعرف هذه المنصة سابقًا باسم "باي ناس" والتي استحوذت عليها «ڤاليو» خلال عام 2022).

• «أكيد»:منتج ادخاري جديد يتيح للأشخاص الادخار مع الاستمتاع بالعوائد، حتى يتمكنوا من التسوق لاحقًا.

• «فليپ»:منتج يتيح للعملاء إرسال الأموال واستلامهافوراٌ، وبطاقة الهدايا الأكثر انتشارًا في مصر.

• «إنڤست»:- منصة استثمارية لتزويد العملاء بحلول استثمارية مرنة ومناسبة تحقق لهم عائداًتنافسياً،مثل صندوق استثمار AZ Valuالذي أطلقته الشركة بالتعاون مع مجموعة «ازيموت»،وتطبيق EFG Hermes ONE، المنصة الإلكترونية الرائدةلتداول الأوراق المالية التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول بسرعة وسهولة إلى الأسواق العالمية في أي وقت ومن أي مكان.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجيةلتغيير العلامة التجارية في إطار التزام الشركة المتجدّد بتعزيز قدرات فريق العمل، وزيادة انتشارها، وتعظيم المردود الإيجابي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. كما تواصل الشركة جهودها لترسيخ العلاقات الوطيدة مع قاعدة عملائها المتزايدة من خلال مواكبة تطلعاتهموتقديم المنتجات والخدمات المبتكرة لهم.

وفيما يلي قائمة بأبرز الإنجازات التي حققتها شركة ڤاليوحتى الآن:

• اختيارالشركة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل شركات تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال 2021و2022و2023

• حصول ڤاليو على جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية خلال عام 2021 وعام 2022 خلال فعاليات حفل توزيع جوائزGulf BusinessTech

• قامت Entrepreneur Middle East بتكريم ڤاليو 3 مرات في حفل Leaders in Fintech Awards 2021و Leaders in Fintech Awards 2022 - كأفضل منصةللشراء الآن والدفع لاحقًا، وفي حفل Tech Innovation Awards 2021 كأفضل شركة في قطاع التكنولوجيا المالية لعام 2021

• حصدت على جائزة الابتكار في التكنولوجيا المالية لعام 2019 في Seamless Awards

• تم اختيار ڤاليو كأفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا: خدمة BNPLفي Africa Bank 4.0 Awardsعام 2023

• تم تكريم ڤاليو كأكثر شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة من قبل Global Brands Magazineعام 2023

• حازت الشركة على جائزة أفضل إعلان كوميدي لرمضان في Creative Industry Summitعام 2023 وتلقت جائزة لأفضل حملة تسويق من2023International Finance Awards

• تخطّى عدد المعاملات المجملة أكثر من 3 ملايينمعاملة

• شهد قطاع خدمات حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)نمو بشبكة التجار حيثتجاوز عدد شبكة المتاجر ومقدمي الخدمات أكثر من 5500 عبر أكثر من 1500 منصة للتجارة الإلكترونية

• أكثر من 1 مليونعميل نشط على التطبيقالإلكتروني

• تضاعف إجمالي قيمة البضائع الإجمالية إلى5.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال عام 2021

• شركة أمازون تشتري شهادات إيداع دولية (GDRs) في مجموعة إي اف چي القابضةالمقيدة في بورصة لندنبقيمة 10 ملايين دولار، مع خيار الاستبدال مستقبلا بحصة في ڨاليو (ما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو)

• إتمام صفقة الاستحواذ على "باي ناس" بالكاملخلال عام 2022 – وهيمنصة إلكترونية لخدمات إدارة الموظفين، والتي تتيح مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتم تغيير علامة "باي ناس" التجارية لڤاليو

• الاستحواذ على حصة الأقلية في شركة "كيوي"، الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، وهو أول تطبيق دفع اجتماعي للشباب في مصر

• الاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 2% في "بيتابس مصر"

• الاستحواذ على حصة الأقلية في منصة هودز، المتخصصة في مجالالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• تمتلك ڤاليو حصة بنسبة٪10 فيEFG EV Fintech، المسرع والحاضنالتابع لمجموعة إي اف چي القابضة