الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 بينهم شرطيين في حريق سيارة مواد بترولية بطريق الضبعة

صورة من الحادث
صورة من الحادث

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، منذ قليل، 3 أشخاص أصيبوا في حادث اشتعال سيارة مواد بترولية بينهم شخصين من رجال الحماية المدنية.  

وحصلت “الدستور”، على أسماء المصابين وهم "محمد علي أحمد 31 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمود محمد إبراهيم 45 سنة من قوات الحماية المدنية مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون، ومجدي دياب حسين 49 سنة من قوات الحماية المدنية مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

ثاني أكسيد الكربون سيارة مواد بترولية قوات الحماية المدنية مستشفي الضبعة المركزي إصابة 3 أشخاص

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